Рогозин: «Если хотим вырезать раковую опухоль коррупции, следствие нельзя на Калиновском и Ко останавливать»

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21 января 2023, 16:51

Дмитрий Рогозин, фото: Roscosmos/globallookpress.com

Бывший гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин прокомментировал информацию о том, что МВД России объявило в розыск бывшего гендиректора центра имени Хруничева Андрея Калиновского.

"Коммерсантъ" писал, что "Калиновский несколько лет, с 2014 по 2017 годы вводил руководство «Роскосмоса» в заблуждение".

Рогозин выразил уверенность, что "все, кто курировали в головном офисе Роскосмоса деятельность Центра Хруничева и его закупки, всё знали".

Бывший руководитель "Роскосмоса" написал в своём ТГ-канале: "Зачем лапшу нам вешать? Если хотим вырезать раковую опухоль коррупции, следствие нельзя на Калиновском и Ко останавливать".

Дмитрий Рогозин возглавил "Роскосмос" в 2018 году, сменив на этом посту Игоря Комарова. Комаров руководил космической корпорацией в 2015–2018 годах.

В базе розыска МВД указано основание для розыска Андрея Калиновского: "разыскивается по статье УК", причины уголовного преследования не уточнены.