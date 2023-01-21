МВД России объявило в розыск бывшего гендиректора центра имени Хруничева Александра Калиновского

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21 января 2023, 11:19

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск бывшего генерального директора Государственного космического научно-производственного центра имени М.В.Хруничева Александра Калиновского.

В базе розыска МВД указано основание для розыска Калиновского: "разыскивается по статье УК", причины уголовного преследования не уточнены.

Как известно из открытых источников, Калиновский был руководителем Центра Хруничева с 2014 по 2017 годы.

Согласно картотеке арбитражных дел, Минобороны РФ в декабре 2022 года подало в суд Москвы два иска к Центру имени Хруничева, где производят ракеты "Протон" и "Ангара", на общую сумму более одного миллиарда рублей.

Между Минобороны и Центром заключено несколько контрактов. Предприятие должно изготовить шесть ракет "Ангара-А5" для летных испытаний, четыре серийные ракеты "Ангара-А5" с поставкой заказчику в 2022-2024 годах.