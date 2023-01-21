Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Двуречье в ДНР

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21 января 2023, 15:37 Источник: Минобороны РФ

Украинский солдат. Edgar Guttiarrez/globallook.com

Поселок городского типа Двуречье взят под контроль российской группировкой войск. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своей сводке от 21 января.

«Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье Донецкой Народной Республики», - говорится в сводке.

Поселок Двуречье с 1999 года включен в черту города Соледар. Его население до начала боевых действий составляло около тысячи человек.

О взятии под контроль Соледара Министерство обороны России сообщало 12 января.