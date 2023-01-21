Петербургские апартаменты принесли минимальный доход в прошлом году

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

21 января 2023, 12:42 Елена Соколова

Фото: canva.com

Инвесторы получили всего 4,84% вместо ожидаемых 8%.

В среднем доходы инвесторов от апартаментов Санкт-Петербурга не превышали 5% в год. Этот показатель значительно ниже того, на который рассчитывали арендодатели, при покупке предполагалось, что апартаменты принесут около 8%. Исследования проводила компания Becar Asset Management.

«Можно сказать, что этот сегмент рынка уже прошел дно, дальше мы ожидаем повышение показателей доходности», — отметили в Becar Asset Management.

Также в компании добавили, что небольшие номера дают более крупную прибыль. В частности, к ним относятся номера «студии микро» и «студии стандарт».

Ожидается, что в этом году поток туристов станет больше, а доход от апартаментов поднимется до 6,5%.