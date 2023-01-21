Представитель «Росэнергоатома» Карчаа: Украина активизировала попытки завербовать сотрудников Запорожской АЭС

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21 января 2023, 11:35 Источник: ТАСС

ЗАЭС, фото: Dmitry Grigoriev/globallookpress.com

Украина нагло активизировала усилия по вербовке сотрудников Запорожской АЭС, подписавших контракт с эксплуатирующей компанией. Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что в Киеве обнаглели настолько, что провокаторы пытаются вербовать персонал прямо по телефону и угрожают.

По его информации, из Киева по телефону говорят: "А вы запишите аудио, видео, а мы вам разрешим работать на АЭС, но будете потом выполнять то, что мы говорим".

Карчаа также рассказал, что Киев продолжает параллельно угрожать работникам атомной станции и их семьям.

Ренат Карчаа отметил, что люди держатся, несмотря на все эти угрозы и вербовки.

"Люди и их психологическое состояние в коллективе - один из столпов ядерной безопасности, который Украина продолжает подрывать", - цитирует представителя "Росэнергоатома" ТАСС.

Ренат Карчаа ранее рассказывал, что более трех тысяч человек заключили трудовой договор с компанией, которая занимается эксплуатацией Запорожской АЭС.