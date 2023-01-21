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Военкор Сладков: успех СВО зависит от того, как будет работать ВПК России

, 06:30 Источник: Свободная Пресса

Военкор Сладков: успех СВО зависит от того, как будет работать ВПК России
Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Успех проводимой специальной военной операции на территории Украины зависит от того, насколько сильно Российская Федерация развернет свой военно-промышленный комплекс. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

Согласно словам журналиста, которые приводит издание «Свободная Пресса», российский ВПК обязан обеспечить стране победу в украинском конфликте, а обозначенная цель военно-промышленного комплекса, как «обеспечение действующей армии» — это неверная формулировка.

Сладков также отметил, что Россия в данный момент сражается за освобождение мира из-под гнета англосаксов и их сателлитов.

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