Сотрудники ООН доставили в район Соледара гуманитарную помощь

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20 января 2023, 21:05

Сотрудники Организации Объединенных Наций прибыли в район в 12 километрах от Соледара с гуманитарной помощью.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хакт рассказал в пятницу на брифинге, что сотрудники организации утром прибыли в находящийся под контролем Киева район около города Соледара с тремя гуманитарными конвоями, которые перевозили грузы для более чем 800 человек. Продовольствие, вода, медицинские принадлежности будут распространены для населения, находящегося и в пяти километрах от города.

По его словам, ООН ожидает больше гуманитарных конвоев в ближайшие дни.