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Захарова: тот факт, что на Украине назвали Чебурашку оккупантом, является абсурдом

, 20:18 Источник: МИД РФ

Захарова: тот факт, что на Украине назвали Чебурашку оккупантом, является абсурдом
Мария Захарова, Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

Репрессии Украины в отношении всего русскоязычного дошли до абсурда. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала тот факт, что Киев объявил Чебурашку «оккупантом».

«На Украине объявили «оккупантом» известного мультипликационного персонажа Чебурашку. Очевидно, это было вызвано неподдельным интересом украинской детворы к одноименному художественному фильму», - приводит слова Захаровой сайт иностранного ведомства.

Как отмечает представитель МИД, такая позиция Киева является абсурдной. Захарова указала на то, что Киев запретил просмотр фильма «под страхом расправы».

Ранее Захарова предположила, что у канцлера ФРГ Олафа Шольца «врожденное уродство» из-за его слов о поражении России.

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Общество

Сотрудники ООН доставили в район Соледара гуманитарную помощь

Сотрудники Организации Объединенных Наций прибыли в район в 12 километрах от Соледара с гуманитарной помощью. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хакт рассказал в пятницу на брифинге, что сотрудники организации утром прибыли в находящийся под контролем Киева район около города Соледара с тремя гуманитарными конвоями, которые перевозили грузы для более чем 800 человек.