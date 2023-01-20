Евгений Пригожин сообщил, что жизни военкора Readovka Анастасии Елсуковой после операции ничего не угрожает

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20 января 2023, 18:46

Предприниматель Евгений Пригожин, основавший ЧВК "Вагнер", в пятницу сообщил, что жизни военкора издания Readovka Анастасии Елсуковой ничего не угрожает. Журналистка перенесла операцию.

По данным Пригожина, ранее сегодня утром, находясь внутри здания железнодорожного вокзала Соль, Анастасия Елсукова вместе с необходимой группой охранения ЧВК "Вагнер" попала под минометный обстрел противника. Военкор получила осколочные ранения левого колена. Ей оперативно была оказана медицинская помощь, Елсукову эвакуировали и доставили в госпиталь.

Во фронтовом госпитале ЧВК "Вагнер" Анастасию прооперировали. "Она находится в движении на территорию РФ", - уточнил Пригожин. По словам сотрудников группы сопровождения, журналистка вела себя спокойно, хладнокровно и мужественно, от начала до конца пройдя путь раненого бойца ЧВК "Вагнер".

Пресс-служба бизнесмена опубликовала фото Анастасии из госпиталя.