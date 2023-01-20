В Петербург возвращается зимняя погода

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

20 января 2023, 15:06

Источник: Canva

Запрет, наложенный из-за эпидситуации с ОРВИ и гриппом, сняли 20 января.

В Санкт-Петербурге с пятницы, 20 января, запрет на плановую детскую госпитализацию больше не действует. Об этом сообщают официальные ресурсы Роспотребнадзора.

Постановление подписала главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова. Решение отменить наложенный запрет приняли из-за снижения количества заболевших гриппом и ОРВИ в городе.

Напомним, запрет на плановую госпитализацию детей в Северной столице начал действовать с 14 декабря 2022-го.