В России за сутки выявили 6 078 случаев заражения COVID-19

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20 января 2023, 11:09

тест на COVID-19, Cfoto/Keystone Press Agency

В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 078 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За прошедшие 24 часа на территории Российской Федерации были госпитализированы 837 человек, как и днем ранее.

В оперштабе отметили, что за вышеуказанный период в стране скончался 41 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки в России 4 698 человек, что на 8,8% меньше в сравнении с показателями четверга, 19 января.