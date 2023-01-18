В России за сутки выявили 5 478 случаев заражения COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

18 января 2023, 11:22

ПЦР-тест, https://unsplash.com/photos/k0KRNtqcjfw

В России за минувшие сутки зарегистрировали 5 478 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За прошедшие 24 часа на территории Российской Федерации были госпитализированы 893 человека, что на 1,8% больше, чем днем ранее.

В оперштабе отметили, что за вышеуказанный период в стране скончались 46 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровали за сутки в России 5 028 человек, что на 1,9% больше в сравнении с показателями вторника, 17 января.