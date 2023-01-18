В России за сутки выявили 5 478 случаев заражения COVID-19

В России за минувшие сутки зарегистрировали 5 478 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
За прошедшие 24 часа на территории Российской Федерации были госпитализированы 893 человека, что на 1,8% больше, чем днем ранее.
В оперштабе отметили, что за вышеуказанный период в стране скончались 46 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровали за сутки в России 5 028 человек, что на 1,9% больше в сравнении с показателями вторника, 17 января.