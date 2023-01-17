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За прошедшие сутки в России выявили больше 4 тысяч случаев заражения коронавирусом

, 11:37 Источник: РИА Новости

За прошедшие сутки в России выявили больше 4 тысяч случаев заражения коронавирусом
анализ, https://unsplash.com/photos/rHCNMH9Vlmw

В РФ выявили больше четырех тысяч случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Из-за болезни умного 45 человек. Об этом утром, 17 января сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Штаб также дает информацию о числе госпитализированных по стране. По их данным 877 человек попали в больницы. В шестидесяти шести субъектах отметили рост числа госпитализации, в десяти - снижение.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о том, что в Российской Федерации зафиксировали первые случаи заражения новым видом коронавируса - «кракеном».

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