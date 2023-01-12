Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

Роспотребнадзор сообщил, что в РФ выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «кракен»

, 09:40 Источник: Роспотребнадзор

Роспотребнадзор сообщил, что в РФ выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «кракен»
анализ, https://unsplash.com/photos/rHCNMH9Vlmw

В пресс-службе Роспотребнадзора утром в четверг, 12 января, сообщили, что на территории Российской Федерации зафиксирован первый случай заражения новым вариантом штамма коронавируса "омикрон" – "кракеном".

Уточняется, что первый случай заражения вирусом субварианта "омикрона" – XBB.1.5 "кракен" выявили в Пензенской области, в ходе мониторинга данных секвенирования геномов COVID-19, которые каждый день загружаются в национальную базу VGARus.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в настоящий момент на территории РФ доминирующей по-прежнему является линия "омикрона" ВА.5.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

В Москве выпущены проездные билеты «Тройка», посвященные 120-летию со дня рождения академика Игоря Курчатова

Посвященные 120-летию со дня рождения советского физика, академика, основателя и первого директора Института атомной энергии Игоря Курчатова лимитированные проездные билеты «Тройка» и «Единый» поступили в продажу в столице. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.