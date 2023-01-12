Роспотребнадзор сообщил, что в РФ выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «кракен»

В пресс-службе Роспотребнадзора утром в четверг, 12 января, сообщили, что на территории Российской Федерации зафиксирован первый случай заражения новым вариантом штамма коронавируса "омикрон" – "кракеном".
Уточняется, что первый случай заражения вирусом субварианта "омикрона" – XBB.1.5 "кракен" выявили в Пензенской области, в ходе мониторинга данных секвенирования геномов COVID-19, которые каждый день загружаются в национальную базу VGARus.
В Роспотребнадзоре уточнили, что в настоящий момент на территории РФ доминирующей по-прежнему является линия "омикрона" ВА.5.