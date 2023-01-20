Издание Die Welt утверждает, что власти Украины считают себя обманутыми Шольцем из-за его отказа поставлять танки Leopard 2

Аргументы Недели → Общество 13+

20 января 2023, 10:42 Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Олаф Шольц, IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

Официальный Киев считает себя обманутым канцлером ФРГ Олафом Шольцем из-за новых условий Берлина на поставки танков Leopard 2. Соответствующую информацию предоставило в пятницу издание Die Welt.

В материале отмечается, что ранее министры иностранных дел и обороны Украины Дмитрий Кулеба и Алексей Резников направили европейским государствам официальное обращение о поставках танков Leopard 2, несмотря на позицию Олафа Шольца. Еще раньше в рамках выступления на форуме в Давосе украинский президент Владимир Зеленский упрекнул канцлера Германии, не обращаясь, однако, к нему напрямую, в выдвижении все новых условий для одобрения поставок техники.

Авторы текста утверждают, что недовольство Киева нежеланием Берлина отправлять танки или давать соответствующее разрешение другим странам растет с каждым днем.