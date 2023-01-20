Издание Politico утверждает, что группа стран ЕС хочет создать коалицию для оказания давления на ФРГ по теме танков

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20 января 2023, 10:30 Источник: РИА "Новости"

Leopard 2A5, Ralph Zwilling/picture alliance

Издание Politico утверждает, что несколько европейских стран в настоящий момент работают над созданием коалиции, целью которой будет оказание давления на Берлин в вопросе передачи танков Украине.

Согласно последней информации, речь идет о танках немецкого производств. Подчеркивается, что сейчас среди ряда стран Европы растет разочарование из-за того, что Бердин настаивает на первом шаге Вашингтона в вопросе поставок техники данного типа.

Ранее сегодня американский сенатор-республиканец Линдси Грэм подверг критике нежелание властей ФРГ передавать танки Украине, подчеркнув, что союзники к настоящему моменту "потеряли внимание к сути проблемы".