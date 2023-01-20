Пресс-секретарь Назарбаева Укибай сообщил, что политик успешно перенес операцию на сердце

Утром в пятницу, 20 января, стало известно, что бывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Согласно последней информации, вмешательство прошло успешно.
Пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай подчеркнул, что жизни экс-президента Казахстана в настоящий момент ничто не угрожает. Отмечается, что пациент находится под наблюдением после операции, которая проводилась под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя.
Ранее сегодня в СМИ появились данные о том, что политик находится в Национальном научном кардиохирургическом центре в Астане.