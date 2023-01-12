Нурсултан Назарбаев лишился Елбасы

Закон «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы» отменен Конституционным судом (КС) страны. Он был принят при правлении Нурсултана Назарбаева ещё в 2000 году. КС обнародовал постановление, по которому этот закон не согласуется с обновленной редакцией Конституции.
Напомним, что референдум, на котором была изменена Конституция страны, был проведён 5 июня 2022 года. Ранее Нурсултан Назарбаев наделялся званием Елбасы, что в переводе с казахского означает лидер, а также весьма обширными правами, которые никто не мог ограничить. После своего добровольного ухода с поста президента, он сохранял огромное влияние на процесс принятия ключевых решений в государстве. Закон наделял неприкосновенностью не только самого Назарбаева, но и членов его семьи, проживающих с ним, а также на его и их имущество, включая имущество юрлиц. Теперь экс-президент будет пользоваться только благами, которые предусмотрены для всех бывших руководителей Казахстана.
После отмены закона эксперты не исключают и радикальных сценариев развития событий.
«Брутальный вариант — это снятие преград для того, чтобы сделать Назарбаева одним из свидетелей или даже обвиняемым по делу о кровавом январе 2022 года. Он может оказаться в любом статусе уже начавшегося процесса», — считает специалист по Центральной Азии Аркадий Дубнов.
Однако эксперт уточнил, что в январе 2022 года Нурсултан Назарбаев уже не был президентом.
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