Губернатор Красноярского края Усс: раненые участники СВО дополнительно получат до 500 тысяч рублей

Аргументы Недели → Общество 13+

20 января 2023, 09:22 Источник: РИА Новости

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Власти Красноярского края выплатят раненым военным, которые принимали участи в СВО от трехсот до пятисот тысяч рублей. Такое заявление сделал губернатор края Александр Усс в своем телеграм-канале.

Он отмечает, что размеры выплат будут варьироваться в зависимости от тяжести полученных ранений.

Усс также добавляет, что в крае работает комплекс определенных мер поддержки для участников специальной военной операции.

Ранее представительством ДНР сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины обстреляли район Гольмовский шестью снарядами «натовского» калибра.