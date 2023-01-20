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Губернатор Красноярского края Усс: раненые участники СВО дополнительно получат до 500 тысяч рублей

, 09:22 Источник: РИА Новости

Губернатор Красноярского края Усс: раненые участники СВО дополнительно получат до 500 тысяч рублей
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Власти Красноярского края выплатят раненым военным, которые принимали участи в СВО от трехсот до пятисот тысяч рублей. Такое заявление сделал губернатор края Александр Усс в своем телеграм-канале.

Он отмечает, что размеры выплат будут варьироваться в зависимости от тяжести полученных ранений.

Усс также добавляет, что в крае работает  комплекс определенных мер поддержки для участников специальной военной операции.

Ранее представительством ДНР сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины обстреляли район Гольмовский шестью снарядами «натовского» калибра.

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