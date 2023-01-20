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20 января 2023, 07:30 Источник: РИА Новости

Утром, 20 января Вооруженные силы Украины обстреляли Гольмовский 6 снарядами калибром в 155 миллиметров, также обозначаемыми как «натовские». Такую информацию в своем телеграм-канале опубликовало представительство ДНР в СЦКК.

Обстрелы были отмечены в 4:50 утра в направлении населенного пункта Дзержинск.

В 7:00 по этому району военные Украины пустили восемь снарядов с калибром в 152 миллиметра.

Ранее премьер Польши заявил о том, что западные страны устали от киевского конфликта, но страна планирует вновь оживить тему с текущей ситуацией.