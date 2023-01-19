Польский премьер Моравецкий признал, что Запад «устал» от Украины, но Польша намерена оживить эту тему

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19 января 2023, 22:23 Источник: РИА Новости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, фото: Piotr Nowak / globallookpress.com

Польский премьер Матеуш Моравецкий признал, что Запад "устал" от Украины, но Польша намерена оживить эту тему. Премьер Польши ранее уже заявлял, что западные страны устали помогать Киеву.

Моравецкий заявил журналистам, что видит "в западном мире снижение интереса к тому, что происходит за восточной границей Польши". "Мы, поляки, должны оживлять дискуссию об Украине, о том, как важна борьба с Россией, потому что Запад все больше устал от того, что там происходит", - подчеркнул он.

Как указал премьер Польши, это "очень важно, чтобы общественное мнение на Западе постоянно понимало, что здесь решается будущее Европы, если не мира".

Моравецкий заметил, что "западное общество, которое не так терпеливо, может устать, не хочет направлять оружие, не хочет поддерживать Украину, и все это может пойти не так".