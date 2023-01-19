Рогов: российские войска в Запорожской области перешли в локальное наступление в районе города Орехова

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19 января 2023, 18:37 Источник: РИА Новости

В Запорожской области российские войска перешли в локальное наступление в районе Орехова, сам город пока контролируют украинские вооруженные формирования. Эту информацию в четверг сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Наши войска удерживают занятые позиции. Территория Запорожской области, освобожденная от украинских боевиков, постепенно увеличивается", — цитирует Рогова РИА Новости.

По данным члена ГСА Запорожской области, российские военные немного сдвинули линию фронта на этом участке, а украинским боевикам пришлось отойти на запасные рубежи.

Ранее на этой неделе Рогов сообщал, что украинские войска, еще недавно готовившиеся к наступлению в Запорожской области, резко изменили тактику и начали возводить сразу несколько линий обороны на контролируемой ими части региона. Украинская армия также стала готовить областной центр город Запорожье к уличным боям. По его сведениям, украинские военные обустраивают укрепрайоны в пригородах, минируют инфраструктуру, устраивают на заводах военные объекты.

Запорожская область по итогам проведенного там референдума стала субъектом Российской Федерации. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. По последним данным, Россия контролирует более 70% региона, ВСУ удерживают город Запорожье.