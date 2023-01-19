В Петербурге увеличили предельный возраст участников Молодёжной коллегии

Ранее членами Молодёжной коллегии Петербурга могли стать горожане в возрасте до 30-ти лет.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов увеличил предельный возраст участников Молодежной коллегии города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации губернатора.
В документе указано, что теперь принять участие в конкурсном отборе могут жители Петербурга в возрасте до 35 лет.
Также уменьшилась численность состава коллегии, теперь в неё могут войти максимум 10 человек. Нововведения приняты для повышения уровня сплоченности в группе.
В постановлении указано, что председателя коллегии будут выбирать путём голосования.