В Петербурге увеличили предельный возраст участников Молодёжной коллегии

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

19 января 2023, 18:02

Источник фото: gov.spb.ru

Ранее членами Молодёжной коллегии Петербурга могли стать горожане в возрасте до 30-ти лет.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов увеличил предельный возраст участников Молодежной коллегии города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации губернатора.

В документе указано, что теперь принять участие в конкурсном отборе могут жители Петербурга в возрасте до 35 лет.

Также уменьшилась численность состава коллегии, теперь в неё могут войти максимум 10 человек. Нововведения приняты для повышения уровня сплоченности в группе.

В постановлении указано, что председателя коллегии будут выбирать путём голосования.