Толстой: в Госдуме могут пройти парламентские слушания по теме ограничения продажи вейпов несовершеннолетним

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19 января 2023, 14:31 Источник: РИА Новости

Петр Толстой, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Госдума может ограничить продажу вейпов из-за их популярности среди несовершеннолетних. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Мы вчера с главами комитетов встретились, переговорили, я думаю, что сегодня еще будет две встречи на эту тему, работа эта идет», - заявил Толстой. По его словам, Госдума будет привлекать к работе экспертное сообщество.

Кроме того, как отметил вице-спикер, существует вероятность организации по данному вопросу парламентских слушаний.

Ранее из-за курения вейпа в Петербурге скончался подросток.