В России от курения вейпов умирают подростки

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16 января 2023, 15:50 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Случаи отправления подростков вейпами происходят довольно часто. Недавно после курения вейпа в Петербурге умер 14-летний мальчик.

Смерть восьмиклассника констатировали врачи после новогодних праздников. Выяснилось, что умер он после курения электронной сигареты. Причем, по словам друга, занимался этим мальчик около двух лет, несмотря на то, что от курения у него сильно кружилась голова.

Экспертиза показала, что ребенок умер от острого отравления неустановленным веществом. После этого случая правоохранительные органы города начали проверку магазинов, где продаются вейпы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ещё один восьмиклассник умер после курения электронной сигареты в подмосковном Электрогорске. Произошло это в ноябре прошлого года. Ранее сообщалось о смерти 12-летнего мальчика в Бийске Алтайского края. Он скончался, покурив электронную сигарету со старшей сестрой и ее подругой. Бабушка нашла их всех без сознания. Девушек госпитализировали, а мальчика спасти не удалось.

Бытует мнение, что вейпы менее вредны, чем обычные сигареты, однако врачи так не считают.

«Чтобы понять, насколько опасен вейп, рассмотрим состав жидкости для его заправки. Это пропиленгликоль и глицерин, которые при нагревании превращаются в формальдегид и ацетальдегид. И все эти соединения, по принципу работы небулайзера, доставляются прямиком в легкие», - рассказала терапевт сервиса «Теледоктор 24» Нэя Георгиева.

Попадая в легкие, вещества оседают в них и могут вызвать воспаление с исходом в фиброз, то есть в рубцы легочной ткани.

«На неокрепший детский организм продукты испарения могут оказывать необратимые эффекты: влияние на эндокринную систему — подавление работы щитовидной железы, как следствие — нарушение работы сердечно-сосудистой системы, снижение тестостерона и самое опасное — канцерогенное воздействие на организм», - добавила врач.

В группу риска смертельного исхода попадают люди с болезнями сердца, легких и сосудов.

«Курение электронных сигарет может привести к осложнениям в виде симптомов, типичных для пневмонии: одышке, затрудненности дыхания, формированию двусторонних инфильтратов в легких», - отметила Ольга Бакшутова, руководитель управления цифровой медицины страхового дома ВСК.

По словам психиатра-нарколога Сергея Уткина, опасны не сами вейпы, а жидкости, которые в них заливают. Они бывают трех видов: просто ароматизированные, никотинсодержащие и содержащие синтетические каннабиноиды.

«Первые вредны потому, что содержащиеся в них вещества могут вызвать изменения в легких и сильные аллергические реакции. Это самый распространенный случай, — рассказывает нарколог. — Вторые провоцируют никотиновую зависимость и различные проблемы со здоровьем. Но самые опасные — третьи, из-за которых часто возникают острые интоксикации».

Дети попадают в группу риска по развитию осложнений из-за маленького веса. Вредные вещества действуют на них сильнее.

«В случае с каннабиноидами защитных реакций обычно не возникает вообще. И при интоксикации, даже непродолжительной по времени, у человека может возникнуть острое психическое состояние. Оно очень опасно: меняется поведение, могут начаться галлюцинации, бред, которые иногда приводят к суицидальным мыслям или действиям, — рассказал Сергей Уткин.

Помимо прочего, выявлена связь между употреблением каннабиноидов и развитием эндогенных психических заболеваний — в основном шизофрении.



