Парламентарии совместно с Минобороны рассмотрят жалобы мобилизованных о несоответствии боевых задач и военных специальностей

Минобороны РФ и координационная парламентская группа по вопросам СВО рассматривают вопрос о несоответствии боевых задач мобилизованных с их военно-учетными специальностями. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».
«Обращения о несоответствии специальности, по которой мобилизованных готовят в учебке, задачам, которые им ставят по прибытии в зону СВО, поступают от мобилизованных и их родственников», - говорится в сообщении.
Заместитель секретаря Генсовета ЕР Анна Кузнецова отметила, что такая проблема действительно существует. По ее словам, данный вопрос еще не разрешен до конца, но некоторые результаты уже есть.
Ранее сообщалось о том, что российскими военными отработана новая тактика применения РСЗО «Ураган».