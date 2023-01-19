Парламентарии совместно с Минобороны рассмотрят жалобы мобилизованных о несоответствии боевых задач и военных специальностей

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19 января 2023, 10:11 Источник: Единая Россия

Российский военнослужащий, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Минобороны РФ и координационная парламентская группа по вопросам СВО рассматривают вопрос о несоответствии боевых задач мобилизованных с их военно-учетными специальностями. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

«Обращения о несоответствии специальности, по которой мобилизованных готовят в учебке, задачам, которые им ставят по прибытии в зону СВО, поступают от мобилизованных и их родственников», - говорится в сообщении.

Заместитель секретаря Генсовета ЕР Анна Кузнецова отметила, что такая проблема действительно существует. По ее словам, данный вопрос еще не разрешен до конца, но некоторые результаты уже есть.

Ранее сообщалось о том, что российскими военными отработана новая тактика применения РСЗО «Ураган».