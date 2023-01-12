Отработана новая тактика применения РСЗО «Ураган»

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12 января 2023, 14:40

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллерийских подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению укрепленных позиций, военной техники и скоплений живой силы противника в зоне специальной военной операции на Южно-Донецком направлении.

В боекомплекте РСЗО «Ураган» — осколочно-фугасные и кумулятивные снаряды. Координаты целей расчеты получают с беспилотных летательных аппаратов.

Выполнив стрельбы по выявленным целям, боевые машины незамедлительно меняют позиции. В безопасном районе с помощью крана-балки, который способен выдержать 200-килограммовый снаряд, производится перезарядка системы для выполнения следующей боевой задачи.

Как отметил механик-водитель транспортно-заряжающей машины, чтобы зарядить полный пакет снарядов РСЗО «Ураган» требуется примерно 18–20 минут.

«Дальность системы — 35 километров. Она предназначена для уничтожения бронированной техники и пехоты противника. Последней нашей целью был склад боеприпасов. Все цели были поражены», — рассказал командир батареи РСЗО «Ураган».