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19 января 2023, 09:50

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Бывший советник министра обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор заявил, что Бахмут (украинское название города Артемовска) «стал огромной кровавой баней» для Вооруженных сил Украины, и предрек скорое падение данного населенного пункта. Об этом информирует ТАСС.

«Бахмут стал огромной кровавой баней для украинцев. В Бахмуте у них было примерно 14-15 бригад по 4 тысячи человек. Все они теперь отведены, за исключением двух или трех. Они потеряли 70% состава», — процитирован Макгрегор в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Согласно прогнозу, высказанному экс-советником главы Пентагона, Бахмут в скором времени падет.

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, дипломат Кирилл Логвинов указал на то, что какие-либо контакты между Москвой и Евросоюзом по урегулированию ситуации на Украине не ведутся в принципе.