Картаполов назвал нулевой вероятность изменения призывного возраста уже этой весной

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19 января 2023, 09:07 Источник: Россия 1

Андрей Картаполов, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вероятность призыва срочников этой весной не с 18 лет, а с 21 года, равняется нулю. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«На мой взгляд, вероятность крайне низкая, вероятность по сути нулевая», - выразил свое мнение Картаполов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, сначала все должно быть оформлено законодательно.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о том, что планируется поэтапно повышать призывной возраст с 18 до 21 года. При этом, Картаполов отмечал, что количество призывников не будет расти с увеличением призывного возраста.