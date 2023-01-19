Мобилизованному, который угрожал командиру убийством, дали шесть лет колонии строгого режима

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19 января 2023, 08:42 Источник: РИА Новости

Наручники, Nikolay Gyngazov/Russian Look

Мобилизованного старшину, который напал на своего командира, приговорили к шести годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба омского гарнизонного военного суда.

12 октября 2022 года в палаточном городке в Омске, где мобилизованные проходили подготовку, старшина Станислав Рыбин попытался напасть на командира. Отмечается, что Рыбин толкнул командира в грудь, а затем приставил к его горлу охотничий нож и угрожал убийством.

Судом также было установлено, что старшиной неоднократно высказывались недовольства по поводу его мобилизации.

«Омский гарнизонный военный суд огласил приговор военнослужащему за угрозу убийством и применение насилия в отношении своего начальника. В ходе судебного заседания Рыбин признал вину частично, в содеянном раскаялся», - сообщает пресс-служба. Отмечается, что Рыбин не считает свои действия по отношению к начальнику насильственными.

Обвиняемого признали виновным в преступлении и приговорили к шести годам колонии строгого режима. В законную силу приговор пока не вступил.

Ранее сообщалось о том, что военная прокуратура не согласна с приговором солдату, который толкнул старшего по званию.