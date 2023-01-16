Военная прокуратура и защитники не согласны с приговором солдату, толкнувшему старшего по званию

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16 января 2023, 12:02 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Многие до сих пор обсуждают приговор солдату, которому дали 5.5 лет за то, что тот раскритиковал военное руководство и толкнул старшего по званию. Для рассмотрения уголовного дела товарища Александра Лешкова одинцовскому военному суду в декабре прошлого года потребовалось пять заседаний. Все они уместились в две недели. Действия Лешкова были квалифицированы следствием как насильственные действия военнослужащего, совершенные в отношении начальника в период мобилизации или военного положения (ч.3 ст.334 УК).

Подсудимый свою вину признал. Несмотря на это, гособвинитель просил суд приговорить уже бывшего военного к 10 годам колонии строгого режима. Как следовало из речей представителя прокуратуры, этот срок необходим для назидания и предотвращения подобных проблем. Адвокаты выступили решительно против такого заявления. По их мнению, подзащитный, ранее не служивший в армии, неправильно выбрал форму нанесения претензий, связанных со службой, в разговоре со старшим по званию.

Военный суд приговорил Лешкова к 5.5 годам колонии строгого режима. Но судебным решением остались недовольны обе стороны. Военная прокуратура опротестовала его, как слишком мягкое, а вот адвокаты посчитали его несправедливым и жестоким. Пока что дата рассмотрения жалоб не назначена. Материалы резонансного дела на данном этапе не поступили во 2-й Западный окружной военный суд, где их должна рассмотреть апелляционная инстанция.