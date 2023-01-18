Зеленский: замедление боевых действий на Украине связано с зимой

Боевые действия на Украине ведутся более медленно из-за усталости сторон в зимнее время года. Об этом заявил Владимир Зеленский.
Отвечая на вопрос журналиста о текущей ситуации на Украине, которая, по словам представителя СМИ, «больше похожа на тупик», Зеленский сослался на следующую закономерность:
«Война действительно замедляется зимой, это правда… Все устают: природа, люди и слава Богу враг тоже». Трансляция выступления президента Украины велась на сайте Всемирного экономического форума, который проходит в Давосе.
При этом, как отметил Зеленский, в восточной части Украины ожесточенные бои все еще идут.
Выступая на форуме, Зеленский также заявил, что мир должен действовать быстрее, чем Россия.