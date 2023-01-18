Клишас: инициатива Володина о запрете на госслужбу для не прошедших службу в ВС РФ требует проработки

Предложение о запрете на госслужбу и участие в выборах лицам, не проходившим службу в ВС РФ, необходимо тщательно проработать. Так считает глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
«Пока не совсем ясным видится то, как предлагаемое регулирование будет соответствовать действующим конституционным принципам и позициям Конституционного Суда по недопущению чрезмерного ограничения прав граждан», - пишет сенатор у себя в Telegram.
Как отмечает Клишас, постановлением от 30 октября 2014 года Конституционный суд уже утвердил невозможность «бессрочного запрета» для соответствующих лиц на госслужбу.
Ранее с инициативой на данный запрет выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.