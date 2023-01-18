Клишас: инициатива Володина о запрете на госслужбу для не прошедших службу в ВС РФ требует проработки

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18 января 2023, 19:38 Источник: Telegram

Андрей Клишас, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Предложение о запрете на госслужбу и участие в выборах лицам, не проходившим службу в ВС РФ, необходимо тщательно проработать. Так считает глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

«Пока не совсем ясным видится то, как предлагаемое регулирование будет соответствовать действующим конституционным принципам и позициям Конституционного Суда по недопущению чрезмерного ограничения прав граждан», - пишет сенатор у себя в Telegram.

Как отмечает Клишас, постановлением от 30 октября 2014 года Конституционный суд уже утвердил невозможность «бессрочного запрета» для соответствующих лиц на госслужбу.

Ранее с инициативой на данный запрет выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.