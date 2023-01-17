Володин предложил сделать обязательной службу в армии для поступления на госслужбу и участия в выборах в Госдуму

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17 января 2023, 17:44 Источник: Дума ТВ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, Russian State Duma Press Service/globallook.com

Обязательным условием для занятия должности на государственной службе или участия в качестве кандидата на выборах в Госдуму должно стать наличие военно-учетной специальности и служба в армии. Такое мнение во вторник в ходе пленарного заседания нижней палаты российского парламента высказал спикер ГД Вячеслав Володин.

Он считает, что с учетом этого условия должны приниматься все кадровые решения.

«Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов Государственной думы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры в обязательном порядке наличие военно-учетной специальности и служба в Вооруженных силах», - приводит слова Володина сайт «Дума ТВ».

Ранее спикер ГД предлагал конфисковывать имущество тех «негодяев», которые уехали из России и из-за рубежа оскорбляют страну и ее армию.