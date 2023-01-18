УФАС Петербурга по заявке ФСБ раскрыло картельный сговор «курортной мафии» с поставщиками медицинских программ

Аргументы Недели → Общество 13+

18 января 2023, 18:19

Сразу в двух инстанциях административного суда Петербурга рассматривается дело о грубейших нарушениях антимонопольного законодательства Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга при реализации национального проекта «Здравоохранение». Расследование ФАС установило нарушение законодательства при проведении более 170 гостендеров на организацию единого цифрового контура в больницах города. Ответственными за реализацию данной части нацпроекта являются председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец и его заместитель Ольга Гранатович.

Расследование ФАС было проведено по заявлениям ФСБ и Прокуратуры. Правоохранительные органы уже неоднократно направляли в адрес губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова представления с требованиями устранить выявленные нарушения федерального законодательства. Подчиненные Беглова же отправили иски в арбитражный суд, пытаясь там оспорить выводы ФАС.

Цифровизация здравоохранения

В декабре 2021 года Управление Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу направило в Управление Федеральной антимонопольной службы материалы по возможным нарушениям при проведении госзакупок в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении», части национального проекта «Здравоохранение». Позже аналогичное заявление в ФАС пришло из Прокуратуры Петербурга. В рамках начавшегося расследования антимонопольщики выяснили следующее.

В мае 2019 года в Петербурге был утвержден план реализации регионального проекта по созданию единого цифрового контура (ЕЦК). Предполагалось, что информационная сетевая система свяжет в единое целое все медучреждения города и подключит их к Единой государственной системе здравоохранения (ЕГИСЗ). Для этого требовалось обеспечить все больницы Петербурга медицинскими информационными системами (МИС).

На момент запуска проекта только 36% петербургских больниц были оснащены МИС, в некоторых случаях устаревшими. Для оснащения всех 100% больниц города современными МИС из федерального бюджета было выделено 1,2 миллиарда рублей. Этот показатель необходимо было достигнуть к концу 2022 года, еще два года отводилось на совершенствование системы.

Руководить реализацией проекта в целом был назначен Дмитрий Лисовец. В январе 2019 года он по распоряжению Александра Беглова стал председателем Комитета по здравоохранению. Петербургские СМИ относят его к так называемой «курортной мафии», группе чиновников и бизнесменов из Курортного района, получивших стремительный карьерный рост при губернаторстве Беглова, возглавлявшего в прошлом Администрацию Курортного района. До 2019 года Лисовец работал заместителем главврача Городской больницы №40 Курортного района.

Непосредственной реализацией проекта занялась заместитель Лисовца Ольга Гранатович и «Медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ), подведомственный Комздраву.

В соответствии с российским законодательством началась работа по подготовке к проведению тендеров на закупку МИС. От потенциальных поставщиков требовалось установить в больницах Петербурга серверные, иное необходимое оборудование и оснастить рабочие компьютеры сотрудников своими информационными системами.

Так как профиль больниц отличается, каждая из них должна была самостоятельно подготовить конкурсную документацию и провести тендеры, от Комздрава и МИАЦ требовалось лишь согласование. Именно на этом моменте в реализации проекта начались массовые и грубые нарушения.

Крайнего назначили заранее

В ходе расследования ФАС было установлено, что больницам на самом деле доступ к разработке документации был закрыт, этим полностью занялись сотрудники МИАЦ и руководитель центра Дмитрий Яценко. Изменение регламента работы при разработке конкурсной документации оказалось подписано заместителем Лисовца, имя которого в открытых документах ФАС скрыто. Вероятнее всего, речь идет об Ольге Грантович, занимавшейся проектом.

Более того, согласно показаниям одного из участников дела, «председатель Комитета не давал указание на составление, согласование и утверждение указанного регламента». Как такое возможно, сказать затруднительно. Либо прямо ответственный за проект Лисовец не знал, чем два года занимаются его подчиненные, что ставит под серьезное сомнение его профессионализм и соответствие занимаемой должности, либо это показание недостоверно и имеет целью снять ответственность с председателя Комздрава. В пользу последнего варианта говорит переписка сотрудника МИАЦ Евгения Когана, прикрепленная к расследованию ФАС.

«Типа того. Регламент нужен для того, чтобы определить, что согласует Яценко, а не Лисовец. Иначе очень долго будет согласовываться», - пишет Коган в рабочем чате по проекту.

ФАС особо отмечает, что изменение регламента разработки конкурсной документации таким образом мог утвердить лишь Лисовец, но никак не Грантович, чья подпись стоит под документом. У нее банально не было таких полномочий, а значит документ не имеет силы.

Контракты только для «своих»

Описанное нарушение было не случайным, а носило вполне конкретную цель. Было установлено, что МИАЦ подключил к разработке документации компании, которые впоследствии и получили все контракты. Требования составлялись под пожелания предприятий.

«СПб ГБУЗ «МИАЦ» направлял в адрес разработчиков МИС, то есть будущих участников торгов, типовое техническое задание, которое было обсуждено и согласовано непосредственно с данными организациями, правки в текст типового технического задания внесены по указанию, в том числе, разработчиков медицинских информационных систем. Данное «типовое техническое задание» разослано в хозяйствующие субъекты до объявления о проведении торгов и до того, как оно было направлено непосредственно тем, кто будет организовывать торги на модернизацию/внедрение МИС – медицинским учреждениям», - сказано в расследовании ФАС.

Таким образом, группа компаний, сотрудничавших с МИАЦ, имела прямое влияние на составление конкурсной документации. Это привело к тому, что требования тендеров были написаны таким образом, что подходили конкретным участникам рынка, к тому же эти компании заведомо знали об условиях аукционов, что дало им незаконные преимущества перед другими участниками рынка. Более того, сотрудничавшие с МИАЦ компании прямо влияли на стоимость контрактов – именно у них больницы запрашивали коммерческие предложения, на основе которых устанавливалась начальная цена торгов.

«Таким образом, с учетом взаимодействия (в т.ч. общения) до проведения закупочных процедур сотрудников МИАЦ и представителей разработчиков, основные представители разработчиков МИС знали, в каких учреждениях будут проводиться закупочные процедуры в 2019 году, а также с учетом оживленного обсуждения и на совещаниях, и в чате, и в электронной переписке шаблона технического задания, представители разработчиков заранее, до размещения документаций закупочных процедур, знали о том, что будет требоваться, в какие сроки и как будет приниматься исполнение работ/услуг по контракту», - указано в материалах ФАС.

В итоге, с 2019 по 2020 годы было проведено 172 тендера. Почти во всех случаях аукционы не состоялись, так как на них подавалось лишь по одной заявке – от компаний, сотрудничавших с МИАЦ. Друг другу конкуренции эти компании не составляли, то есть они целенаправленно поделили между собой рынок.

В нескольких случаях сторонним компаниям, не участвовавшим в картельном сговоре, все же удалось пробиться на торги. И тогда аукцион все же проходил, а начальная цена падала более чем на 83%. Это говорит в пользу того, что начальная стоимость контрактов изначально могла быть значительно завышена. А именно по этой начальной стоимости участники сговора и получили почти все контракты.

«В результате аукционы признавались не состоявшимися и контракт заключался по НМЦК с участником, подавшим единственную заявку, без снижения, то есть полностью использовались бюджетные средства, направленные на оснащение МИС. Следует отметить, что на аукционах, которые проходили с участием представителей различных МИС, снижение цены было значительным. Так, на аукционе №0372200160620000041 (№28 в таблице №3) за право заключения контракта участвовали представители МИС «Виста-Мед», МИС «1С», МИС «Авиценна», итоговое снижение от НМЦК составило 83,3%, на аукционе №0372200111320000005 (№29 в таблице №3) участвовали представители МИС «Виста-Мед», МИС «1С», снижение составило 61,2%», - отмечает ФАС.

Победа была гарантирована?

Самое интересное, что сотрудничавшие с МИАЦ компании настолько были уверены в своей победе на торгах, что начали вести работы задолго до подписания контрактов. В пример ФАС приводит Елизаветинскую больницу. Информационная система qMS была установлена там по договору дарения в апреле 2019 года, а госконтракт с компанией «СП.Арм» на установку этой же системы заключен только в октябре 2019 года. Аналогичный случай произошел в Городской больнице №33 и других медучреждениях, подведомственных Комздраву.

«Таким образом, разработчики начинали выполнение работ/оказание услуг по государственным контрактам задолго до размещения аукционной документации на проведение закупочных процедур», - указывают антимонопольщики.

Результатом расследования стало возбуждение дела о картельном сговоре в отношении Комитета по здравоохранению, МИАЦ и группы поставщиков медицинских информационных систем. В настоящее время большая часть заключенных контрактов, как отмечено в Единой информационной системе в сфере закупок, все еще не закрыты. То есть программа по созданию единого цифрового контура, реализуемая в рамках национального проекта «Здравоохранение», оказалась сорвана. Ответственность за произошедшее ФСБ и Прокуратура возлагают как на непосредственных исполнителей, так и на губернатора Александра Беглова.

«Заявителями по делу в ходе проверок выявлено недостижение результатов регионального проекта в 2019-2020 годах, в связи с чем выданы многочисленные представления об устранении нарушений федерального законодательства как в адрес конкретных медицинских учреждений, так и в адрес губернатора города Санкт-Петербурга по всей ситуации в целом», - заявляет ФАС.

О том, чтобы губернатор Беглов каким-либо образом привлек к ответственности чиновников, допустивших столь массовые и грубые нарушения, обошедшиеся федеральному бюджету в 1,2 миллиарда рублей, ничего не известно. Вместо этого от лица Комздрава и МИАЦ поданы иски к ФАС с требованием аннулировать итоги расследования. ФСБ и Прокуратура на данные обстоятельства пока не реагировали, по крайней мере в публичном пространстве.