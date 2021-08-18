«Курортная мафия» формирует ЗакС Петербурга под себя

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18 августа 2021, 14:14

Фото из открытых источников

Высокопоставленные чиновники, связанные друг с другом по работе в администрации и госструктурах Курортного района, сосредоточили свои усилия на избирательном процессе в Санкт-Петербурге. В преддверии сентябрьских выборов губернатор Александр Беглов, его заместитель Александр Бельский и председатель Горизбиркома Наталья Чечина используют все доступные ресурсы для формирования лояльного Смольному состава Заксобрания.

Ситуация с подготовкой к выборам в ЗакС Петербурга, которые пройдут в сентябре, продолжает усугубляться на фоне предвыборного произвола городских властей. Оппозиционные кандидаты, «несогласованные» Смольным, получают отказы в регистрации и сталкиваются с препятствиями в проведении своих агитационных кампаний. В частности, Городская избирательная комиссия не зарегистрировала список от партии «Родина» и не допустила к участию в выборах нескольких кандидатов от «Яблока». Ранее представитель «Родины», певица Татьяна Буланова обратилась к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой повлиять на происходящее и восстановить законность избирательного процесса в Северной столице.

В то же время петербургская администрация оказывает содействие потенциально лояльным кандидатам, из которых аппарат губернатора рассчитывает сформировать «выгодный» Смольному состав Законодательного собрания города. Главными «фаворитами» можно назвать «Новых людей» и Российскую партию свободы и справедливости (РПСС). «Новые люди» уже получили первое место в бюллетене, а партии РПСС, как писали СМИ, планируют «нарисовать» необходимый процент для прохождения в парламент. По некоторой информации, подписи для регистрации на выборах РПСС собирали с помощью административного ресурса Смольного, что является незаконным, так как члены территориальных избиркомов и госслужащие не могут быть сборщиками.

В ЦИК не сомневаются, что Александр Беглов в курсе происходящего, а в экспертном сообществе полагают, что предвыборный беспредел происходит с «молчаливого согласия» губернатора. Для проведения «нужных» кандидатов на выборы по указу Беглова вице-губернатором Александром Бельским, курирующим внутреннюю политику города, была разработана «схема», которая регулирует баланс политических сил на выборах. Именно по ней определяется, какое количество кандидатов и от каких партий выдвигается в округах, где будет имитироваться конкуренция, какие партии пройдут в ЗакС и с каким результатом.

Помимо Бельского, в интересах губернатора действует и председатель Горизбиркома Наталья Чечина. Она была назначена на эту должность в прошлом году, после отставки прежнего главы ГИК Виктора Миненко. Поводом для его увольнения стали многочисленные фальсификации и нарушения в ходе муниципальных выборов 2019 года, которые Памфилова назвала «муниципально-электоральным бандитизмом».

Примечательно, что Беглов, Бельский и Чечина являются «выходцами» из Курортного района. Ранее, с 1999 по 2002 годы, нынешний губернатор возглавлял территориальное управление Курортного административного района. Чечина до назначения на должность председателя ГИК более 25 лет проработала в Курортном и построила карьеру, дослужившись до руководителя местной администрации. Бельский занимал должность председателя Общественного совета по малому предпринимательству Курортного района, а в июле 2020 года был назначен на пост вице-губернатора по внутренней политике.

Однако влияние чиновников, связанных по работе в Курортном районе, распространяется не только на выборный процесс. Высокие руководящие посты в Смольном и районных администрациях так же занимают люди, ранее состоявшие на госслужбе в Курортном. Так, за решение вопросов городского хозяйства, жилищной политики, благоустройства, проведения государственной политики и осуществления государственного управления на территориях районов отвечает вице-губернатор Николай Бондаренко. В 2003 году он занимал должность первого заместителя главы Администрации Курортного района.

Контролем государственного имущества Санкт-Петербурга занимается Комитет по имущественным отношениям Смольного, возглавляемый Леонидом Кулаковым, который с 2000 по 2006 годы работал начальником отдела строительства и землепользования Администрации Курортного района. Должность в имущественном комитете Кулаков получил весной 2020-го, а до этого успел поработать в комитете по делам ЗАГСа, начальником Госстройнадзора Петербурга и главой Комитета по строительству Петербурга.

Также «свои» люди «курортной группировки» есть на местах. В частности, после перехода Чечиной в Горизбирком администрацию Курортного района возглавил Александр Забайкин, который был переведен на должность из аппарата Смольного. В 2019 году председателем Комздрава стал Дмитрий Лисовец, позже назначивший своим первым заместителем Андрея Сарану. До этого оба чиновника работали в ГБУ «Городская больница № 40 Курортного района».

Фактически члены так называемой «курортной мафии» захватили большую часть госсекторов в городе, что оказывает негативное влияние на развитие Петербурга. Деятельность подобных структур сопровождается кумовством и клановостью и ведет к деградации государственной системы. Теперь же, когда Александр Беглов вступил в конфронтацию с федеральным центром в связи с предстоящими выборами, «курортный клан» пытается установить тотальный контроль над всем избирательным процессом города, а впоследствии – и над Законодательным собранием Санкт-Петербурга, что позволит аппарату губернатора не только усилить свое политическое влияние в Северной столице, но и полностью контролировать городской бюджет.

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