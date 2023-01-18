Правительство РФ не поддержало законопроект об установлении 31 декабря выходным днем

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18 января 2023, 18:16 Источник: РИА Новости

Дом правительства. Фото: Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Законопроект, предполагающий установить 31 декабря выходным днем, не был поддержан правительством РФ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ, размещенный в электронной базе Госдумы.

«Предлагаемое законопроектом регулирование в настоящее время является избыточным», - говорится в отзыве правительства.

Законопроект был внесен в Госдуму фракцией ЛДПР. В нем предлагается сделать новогодние каникулы в дни: 31 декабря, 1-6 января. Общее количество выходных при этом остается прежним.

Ранее депутат Госдумы Владимир Самокиш не подтвердил информацию о том, что в нижней палате парламента инициирована разработка законопроекта о конфискации имущества уехавших за границу россиян, которые позволяют себе оскорбления в адрес РФ. Konstantin Kokoshkin