Депутат Думы Самокиш назвал вбросом информацию о подготовке законопроекта о конфискации имущества уехавших россиян

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18 января 2023, 15:24 Источник: RTVI

Владимир Самокиш. Фото с сайта депутата.

Информация о том, что в Госдуме готовится законопроект о конфискации имущества уехавших россиян, наносящих своими действиями «вред стране», является вбросом. Об этом в интервью телеканалу RTVI сообщил в среду заместитель главы думского комитета по вопросам собственности и имущественным отношениям Владимир Самокиш.

Ранее в среду РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник опубликовали новость о готовящемся законопроекте. Несколько дней назад с инициативой конфискации имущества у уехавших граждан РФ выступал спикер ГД Вячеслав Володин.

По словам Самокиша, он ничего не знает о подобном законопроекте — прочитал о нем в СМИ и считает информацию «вбросом». Конфискация, по его мнению, может назначаться только по решению суда за виновные действия.

«Выезд из страны — не преступление: нет вины, нет наказания, в том числе и конфискации. Это [слухи о законопроекте] вброс, мне кажется. Либо иногда некоторые фракции намеренно закидывают нереализуемые законопроекты, чтобы попиариться», - сказал парламентарий.