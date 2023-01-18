Путин заявил о необходимости сохранения исторической памяти

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18 января 2023, 14:40 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами, сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил днем в среду, 18 января, что историческая память должна сохраняться, чтобы страна могла своевременно реагировать на возникающие угрозы.

Владимир Путин в рамках встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками отметил, что в России на государственном уровне будут поддерживать сохранение исторической памяти и делать это настойчиво.

Президент РФ подчеркнул, что человек очень быстро забывает плохое и начинает думать, что некоторые важные события уже не имеют к нему никакого отношения. Путин добавил, что необходимо заниматься данным вопросом, чтобы люди понимали, что это не так.