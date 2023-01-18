Путин заявил, что Россия продолжит фиксировать преступления киевского режима

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18 января 2023, 14:32 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Iliya Pitalev/Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страна фиксирует преступления киевского режима, в частности, против гражданского населения, а также подчеркнул, что эта работа будет продолжена.

Владимир Путин в рамках встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда отметил, что вопросами преступлений действующей украинской власти занимается Следственный комитет России. По словам главы государства, ведомство обобщает собранные материалы и дает им правовую оценку.

Президент РФ напомнил, что источником киевской власти стал госпереворот 2013-2014 годов.