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18 января 2023, 07:36 Источник: РИА Новости

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Сегодня утром, 18 января вооруженные силы Украины обстреляли пятью снарядами с калибром в 155 миллиметров Никитовский район Горловки. Об этом в своем телеграм-канале информирует представительство ДНР в СЦКК.

Выпуск снарядов был зафиксирован в шесть утра по московскому времени. Обстрел был направлен в сторону населенного пункта Дзержинск.

Снаряды с таким калибром также называют «натовскими».

Ранее бывшим советником главы Пентагона полковником Дугласом Макгрегором сообщалось о том, что украинская армия находится в тяжелом положении в связи с успешными действиями Вооруженных сил Российской Федерации в качестве СВО.