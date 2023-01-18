Сегодня утром, 18 января вооруженные силы Украины обстреляли пятью снарядами с калибром в 155 миллиметров Никитовский район Горловки. Об этом в своем телеграм-канале информирует представительство ДНР в СЦКК.
Выпуск снарядов был зафиксирован в шесть утра по московскому времени. Обстрел был направлен в сторону населенного пункта Дзержинск.
Снаряды с таким калибром также называют «натовскими».
Ранее бывшим советником главы Пентагона полковником Дугласом Макгрегором сообщалось о том, что украинская армия находится в тяжелом положении в связи с успешными действиями Вооруженных сил Российской Федерации в качестве СВО.