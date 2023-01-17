Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: украинские войска оказались в тяжелом положении из-за успешных действий ВС РФ в рамках СВО

Аргументы Недели → Политика 13+

17 января 2023, 22:05 Источник: РИА "Новости"

военный ВСУ, Sadak Souici/Keystone Press Agency

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор во вторник заявил, что армия Украины оказалась в тяжелом положении из-за успешных действий ВС РФ в рамках специальной военной операции.

Дуглас Макгрегор отметил, что в настоящий момент украинские врачи и медсестры перегружены из-за большого количества раненых, а также из-за необходимости выносить их с поля боя. Более того, существует огромное число солдат с относительно слабой подготовкой, которых заставляют надеть военную форму и идти на фронт. Им приходится попадать под сильнейший огонь, после чего они осознают, что офицеры их бросили.

По мнению полковника, Минобороны Украины бездумно посылает призванных в армию на смерть, чтобы доказать американским и европейским чиновникам, а также НАТО, что их деньги тратятся не зря.

"Ситуация действительно пугающая", – заключил Макгрегор.