Юрист в сфере туризма Шалоносов: При задержке рейса авиакомпания должна обеспечить пассажиров питанием, напитками и гостиницей

Аргументы Недели → Общество 13+

17 января 2023, 22:27 Источник: RT

В интервью радио Sputnik юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов пояснил какие услуги пассажирам задержанных рейсов обязаны предоставлять авиакомпании.



Если вылет самолета задерживается, то «ночью после шести часов задержки рейса пассажиру обязаны предоставить гостиницу, днем – после восьми часов задержки».



В одном номере нельзя размещать разнополых граждан, а также не известных друг другу граждан.



Эдуард Шалоносов пояснил, что при задержке более 4 часов аваиперевозчик «обязан обеспечить пассажиров горячим питанием либо предоставить им сертификаты на покупку питания».



Если задержка рейса более двух часов, то должны быть предоставлены прохладительные напитки, вода в неограниченном количестве.



Если задержанный рейс помешал вылету пассажира на стыковочном рейсе, то авиакомпания должна возместить ему расходы на покупку нового авиабилета, если пассажиру «придется приобретать новые билеты».



По словам собеседника радио Sputnik, во многих случаях пассажиры задержанных рейсов могут также рассчитывать на выплаты денежных средств по страховым полисам, за исключением задержек по погодным условиям, если что-то случилось с кем-то из пассажиров и его экстренно снимают с рейса.



«В остальных случаях страховая компания производит выплаты при задержке рейса», – пояснил эксперт.



Юрист уточняет, в том случае если пассажир покупал туристический продукт, состоящий из авиаперелета и проживания в отеле, то возмещать расходы, связанные с задержкой рейса, должен не перевозчик, а туроператор.









