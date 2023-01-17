Киссинджер назвал членство Украины в НАТО более целесообразным, чем ее нейтральный статус

Аргументы Недели → Общество 13+

17 января 2023, 22:54 Источник: РИА "Новости"

Генри Киссинджер, Ting Shen/Xinhua

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки Генри Киссинджер заявил, что идея нейтрального статуса Украины больше не имеет значения. По его словам, стране целесообразно стать частью НАТО.

Генри Киссинджер в рамках онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе выразил мнение, что в сложившихся условиях идея нейтральной Украины более не имеет значения. Экс-госсекретарь США также полагает, что членство страны в Североатлантическом альянсе будет целесообразным.

Киссинджер обратил внимание на то, что ранее он высказывался против членства Украины в НАТО из-за опасения, что это может привести именно к тому процессу, "который сейчас наблюдается".