На территории РФ прекратят действие Устав Совета Европы и Конвенция о защите прав человека

Аргументы Недели → Общество 13+

17 января 2023, 19:33 Источник: Госдума

флаги Евросоюза, https://unsplash.com/photos/Pcs3mOL14Sk

Внесенный президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму законопроект о прекращении действия в стране международных договоров Совета Европы, в частности, касается Устава СЕ и Конвенции о защите прав человека.

В тексте проекта закона говорится, что в связи с прекращением членства России в Совете Европы с 16 марта 2022 года считаются прекратившими действие в отношении страны следующие документы: Устав СЕ от 5 мая 1949 года, Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1997 года, Европейская Социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 года, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 2 сентября 1949 года, а также примерно десять протоколов.