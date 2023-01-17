Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России договоров Совета Европы

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 17 января, внес в Государственную думу проект закона о прекращении действия в отношении страны международных договоров Совета Европы.
Информация о том, что глава государства внес на рассмотрение Госдумы вышеуказанный законопроект появилась сегодня в думской электронной базе.
Ранее стало известно, что Владимир Путин назначил заместителя главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Александра Грушко своим официальным представителем при рассмотрении парламентом вопроса о прекращении действия в отношении страны международных договоров СЕ.