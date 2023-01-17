Бывший советник Кучмы Соскин заявил о крупном поражении украинской разведки со стороны России

Аргументы Недели → Общество 13+

17 января 2023, 19:00 Источник: РИА "Новости"

Киев, https://unsplash.com/photos/8wdhTMhTAc4

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ГУР страны не смогло предупредить президента Владимира Зеленского о новых ракетных ударах по стратегическим объектам.

Олег Соскин задался вопросом, где было Главное разведуправление Украины и его глава Кирилл Буданов. Экс-советник Леонида Кучмы выразил уверенность в том, что они не знали о готовящемся ударе ракетами, а также не имели данных о том, что снаряды "спокойно долетают до Киева" и других украинских городов.

Соскин добавил, что правительство Украины в настоящий момент всеми силами старается отвлечь внимание населения от удара по Киеву и Киевской области, а также по ряду критически важных энергообъектов.