Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что ВС РФ способны поразить центры принятия решений в Киеве

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17 января 2023, 16:01 Источник: РИА "Новости"

Киев, Christophe Gateau / globallookpress.com

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил уверенность в том, что российские ракеты практически невозможно уничтожить силами украинской противовоздушной обороны.

Олег Соскин назвал "брехней" лозунги официального Киева о том, что следует верить в ПВО, ВВС, и Вооруженные силы Украины.

Экс-советник Леонида Кучмы заявил, что российские войска способны поразить администрацию украинского президента и главные узлы веток власти. Олег Соскин добавил, что удары ВС РФ по столице Украины продемонстрировали, что силы ПВО не могут прикрыть Киев и другие города страны, а также центры принятия решений.