Российские системы ПВО за сутки перехватили четырнадцать реактивных снарядов HIMARS и «Ольха»

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17 января 2023, 15:08 Источник: Telegram

cтрельбы из РЗСО HIMARS, U.S. Marines / globallookpress.com

За минувшие сутки российские системы ПВО в рамках спецоперации перехватили четырнадцать реактивных снарядов HIMARS и "Ольха". Соответствующую информацию предоставили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны Российской Федерации за прошедшие 24 часа перехватили четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" недалеко от населенных пунктов Уды в Харьковской области, Смоляниново в ЛНР, Харцызск в ДНР, а также в районе Донецка. Кроме того, уничтожены были оперативно-тактическая ракета "Точка-У" и противорадарная ракета HARM.

Кроме того, ликвидированы были шесть украинских беспилотников возле населенных пунктов Кременная на территории Луганской Народной Республики, а также Никольское и Петровское в Донецкой Народной Республике.