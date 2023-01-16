Системы ПВО сбили над Бердянском два украинских беспилотника

Аргументы Недели → Общество 13+

16 января 2023, 20:48 Источник: РИА "Новости"

российский военный, Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов вечером в понедельник, 16 января, заявил, что система противовоздушной обороны сбила над Бердянском два украинских беспилотника.

Владимир Рогов уточнил, что ранее сегодня в небе над Бердянском прозвучали два взрыва. Подчеркивается, что система ПВО сбила два беспилотника-камикадзе, которые принадлежали Вооруженным силам Украины. Атака была успешно отражена.

По словам Рогова, в результате случившегося, согласно предварительной информации, нет пострадавших и разрушений.